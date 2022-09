BBC zendt interview uit met vrouw van Oekraïense president Olena Zelenska: “Zoals jullie geld tellen, tellen wij slachtoffers”

De menselijke tol van de oorlog blijven benadrukken, dat is wat Olena Zolenska wil doen. Dat zegt de vrouw van de Oekraïense president tijdens een interview aan BBC in Kiev. Het uitgebreide interview zal op 4 september uitgezonden worden op BBC.

Zolenska werd gevraagd wat haar boodschap is voor de Britten die te maken krijgen met stijgende energiefacturen, deels als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne. “Ik begrijp dat de situatie erg moeilijk is”, aldus de first lady. “Maar laat me eraan herinneren dat er ten tijde van de coronacrisis ook prijsstijgingen waren, Oekraïne werd toen ook getroffen. Ook hier gaan de prijzen omhoog, maar daarnaast worden ook onze mensen vermoord. Dus als je begint met het tellen van de centen op je bankrekening, doen wij hetzelfde met onze slachtoffers.”

Net zoals bij ons, zal ook het Verenigd Koninkrijk het hoogste punt van inflatie bereiken sinds decennia. First lady Zelenska wil daarvoor begrip tonen, maar benadrukte dat het moeilijk is voor mensen buiten Oekraïne om de impact op het land zelf te begrijpen.