CHALLENGER PRO LEAGUE. Deinze laat enorme kans liggen en wordt nadien overrompeld door Lierse Kempenzonen

Deinze toonde zich in het begin van de wedstrijd de beste ploeg op het veld en verzilverde na twintig minuten zijn overwicht. Vleugelaanvaller Jellert van Landschoot (20.), die een verleden heeft bij Lierse, strafte een fout in de verdediging van de thuisploeg af. Oog in oog met Lierse-doelman Maxime Delanghe duwde hij zijn tweede van het seizoen beheerst in doel. Even daarvoor had Deinze nog een enorme kans gemist.

Leandro Rocha (24.) hing de bordjes al snel weer in evenwicht. De Portugese spits stond op de goede plek om zijn zesde doelpunt van het seizoen te maken.

Kapitein Thibault Van Acker (43.) opende zijn rekening in het nieuwe seizoen vanop de penaltystip. Twintig minuten voor affluiten viel de bal vlak voor het doel van Deinze in zijn voeten. Hij aarzelde niet en schreef een tweede doelpunt achter zijn naam. In het slot van de wedstrijd scoorde ook topschutter Rocha met het hoofd zijn tweede van de avond. De boomlange spits lukt daarmee al voor de derde keer op rij twee doelpunten in een wedstrijd.

Door de overwinning nestelt Lierse zich op de kop van het klassement. Met negen punten telt het vier stuks meer dan Deinze, dat zevende is.

Ex-Bruggeling Thibo Baeten trapt Beerschot langs Brugse beloften

Beerschot heeft zaterdagnamiddag zijn vierde wedstrijd van het nieuwe seizoen in de Challenger Pro League met 1-2 gewonnen. Thibo Baeten trapte de Antwerpenaren op het veld van Club NXT, dat met tien eindigde, met twee doelpunten naar een voorlopige leidersplaats. (Lees verder onder de foto)

© BELGA

Baeten (40.), die een verleden heeft bij de Brugse beloften, tekende vijf minuten voor de rust voor het eerste doelpunt van de wedstrijd. Met de schouder werkte hij een voorzet vanop de rechterflank in het doel. Tien minuten na de pauze kreeg blauw-zwart vanop de penaltystip een prima kans op de gelijkmaker, maar aanvoerder Arne Engels mikte de elfmeter tegen de paal. Thibo Baeten (60.) toonde zich niet veel later wel efficiënt en kroonde zich tot man van de wedstrijd met zijn tweede van de avond. Daniel Pérez, die in de 78e minuut de aansluitingstreffer lukte, pakte in de 86e minuut een rode kaart.

Door de overwinning neemt Beerschot voorlopig de leidersplaats in. Na vier wedstrijden telt het nu zeven punten. De Brugse beloften bevinden zich met vier punten op de negende plaats in het klassement.