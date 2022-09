DE JACHT OP DE PIRATENKONING - Deel 3: “Ik heb net de piraten gestopt. Waarom sta ik hier dan terecht?”

Na de razend spannende arrestatie van piratenkoning Afweyne volgt het langverwachte proces. Maar als dat begint, blijkt dat niet alleen Afweyne terechtstaat, maar ook gouverneur Tiiceey. De “good guy”, de man die piraterij in zijn land had bestreden. Waarom wordt hij plots ook beschuldigd? Is niets dan wat het lijkt? Ontdek de opvallende wending in deze laatste aflevering van onze podcastreeks.