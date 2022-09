Donald Trump houdt zich niet in met aanval op president Joe Biden: “Hij is dé staatsvijand”

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump heeft zaterdagavond hard uitgehaald naar de huidige president Joe Biden. Trump omschreef Biden als “staatsvijand” tijdens een campagnebijeenkomst in de aanloop naar de tussentijdse Congresverkiezingen in november. Ook de FBI-raid in zijn residentie in Mar-a-Lago moest het ontgelden tijdens Trumps eerste publieke optreden sinds de inval.