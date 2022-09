Zijn tweede match en het is nu al boel tussen Didier Lamkel Zé en KV Kortrijk: “Hij was gewoon teleurgesteld dat hij naar de kant moest”

Adnan Custovic (44) had zich geen betere start kunnen wensen. De kersverse hoofdcoach van KV Kortrijk debuteerde met een nipte overwinning Am Kehrweg. Naast de mooie overwinning was er ook een boze Didier Lamkel Zé, die meteen de kleedkamers opzocht bij zijn vervanging. “Hij was gewoon teleurgesteld dat hij naar de kant moest.”

LEES OOK. KV Kortrijk wint met het kleinste verschil op het veld van Eupen

KV Kortrijk wisselde afgelopen week van coach. Belhocine out, Custovic in. Geen cadeau voor de Bosniër, want hij had amper drie dagen de tijd om zich voor te bereiden op het levensbelangrijke duel met Eupen. “Ik heb nog niet veel tijd gehad, maar ik zag wel al enkele zaken in het spel voorkomen waarop we hadden getraind”, wist Custovic te zeggen na de wedstrijd. “Natuurlijk kan ik je vertellen dat ik zeer tevreden ben met deze overwinning. Het team heeft als collectief goed gespeeld en we waren bij momenten erg moedig. Eupen heeft enkele grote mogelijkheden tot scoren gehad, maar ook wij moesten met sommige kansen beter omspringen. Gelukkig heeft Marko Ilic ons enkele malen zeer goed overeind gehouden.”

De Kerels doen prima zaken onderin het klassement. Het pakt drie gouden punten en het klimt op naar een virtuele twaalfde positie in het klassement. Wel was het spel bij vlagen niet uitstekend. “We pakken hier nu wel de volle buit, maar ik heb gezien dat we ook nog veel werk voor de boeg hebben, dat is ook normaal”, vertelde de nieuwe Kortrijkse T1. “Ik wil de positieve zaken van deze avond onthouden. De zege zorgt voor een goed gevoel binnen de groep zodat we op een rustige manier de wedstrijd van volgende week kunnen voorbereiden. Het heeft ook wat meer ademruimte.”

Boze Lamkel Zé

Lamkel Zé verscheen net zoals vorige week opnieuw in de basis. De Kameroener had het net zoals tegen Standard weer lastig. Het woelwater had een unieke mogelijkheid om zijn doelpuntenrekening bij KV Kortrijk te openen, maar hij controleerde de bal niet goed waardoor doelman Moser kon pakken. Voor de rest was hij onzichtbaar tot hij een halfuur voor tijd naar de kant moest voor Selemani. Zé maakte zich kwaad, gunde zijn nieuwe coach geen blik en zocht meteen de kleedkamers op. “Eigenlijk heb ik geen reactie op zijn wissel”, zei Custovic. “Er speelt zich geen probleem af. Didier was gewoon teleurgesteld dat hij naar de kant moest.”