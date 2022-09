Zwarte rookpluim boven de haven: brandweer vraagt om ramen en deuren te sluiten

In de Gentse haven woedde zondagochtend een hevige afvalbrand bij Renewi in Desteldonk. Een zwarte rookpluim was van ver zichtbaar. De brandweer riep op om ramen en deuren te sluiten, maar ondertussen is de brand onder controle. “Onze mensen zijn wel nog steeds bezig met nablussen.”

Brandweerzone Centrum kreeg om 7 uur melding van een afvalbrand in de Gentse haven op de terreinen van Renewi in Desteldonk. “Onze mensen gingen ter plaatse en konden ondertussen de brand onder controle krijgen”, zegt woordvoerster van Brandweerzone Centrum Anouk Veyt.

Bij het uitbreken van de brand was onmiddellijk een zwarte rookpluim boven de haven zichtbaar. Ook konden buurtbewoners wat rookhinder ervaren. “Op sociale media hebben we daarom ook onmiddellijk opgeroepen om bij rook- of geurhinder om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie in huis of de auto uit te schakelen”, legt Veyt verder uit. Deze opriep was vooral van toepassing op de inwoners van Sint-Kruis-Winkel, Desteldonk, Zelzate en Wachtebeke.

De brandweer is momenteel nog altijd ter plaatse op de terreinen van Renewi. “De brand mag onder controle zijn, maar onze mensen zijn nog steeds bezig met nablussen”, gaat Veyt verder. “In de afvalmassa zitten nog kleine brandjes te smeulen en die moeten we eerst onder controle krijgen.”