Ex-ploegmaats getuigen over De Roeck, die met Westerlo terugkeert naar de Bosuil: “Jonas is een geboren leider”

Jonas De Roeck (42) keert zondagnamiddag met Westerlo terug naar de club die zoveel voor hem heeft betekend. De voormalige verdediger/middenvelder uit Sint-Job brak in 1998 door bij Antwerp en keerde nadien ook terug naar de Bosuil om er in 2015 zijn carrière als speler af te sluiten, alles samen goed voor 120 officiële duels. Patrick Goots, Stefan Leleu, Gunter Ribus, Joren Dom en Frank Boeckx getuigen over hun band met De Roeck als speler - en over de coach die ze al vroeg in hem zagen.