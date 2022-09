Hamas claimt executie van vijf Palestijnen, onder meer voor “collaboratie” met Israël

Het islamistische Hamas, dat de macht in handen heeft in de Gazastrook, heeft vijf Palestijnen geëxecuteerd. Twee van hen werden “collaboratie” met Israël ten laste gelegd. Dat zegt Hamas zondag in een persbericht.

“Zondagochtend is de doodstraf voltrokken tegen twee veroordeelden die collaboreerden met de bezetting en tegen drie anderen voor andere strafbare feiten”, klinkt het. Volgens Hamas hadden alle vijf de veroordeelden het recht gekregen zich te verdedigen tegenover een lokale rechtbank.

Van de terechtgestelden is enkel hun geboortejaar bekendgemaakt. De twee personen die met Israël “collaboreerden”, zijn geboren in 1968 en 1978. De eerste speelde volgens Hamas al sinds 1991 informatie aan Israël door over leden van het Palestijnse verzet tegen Israël, over hun verblijfplaats en over de plaatsen waar raketten gemaakt en gelanceerd worden. De tweede zou al meer dan twintig jaar “inlichtingen” doorgespeeld hebben die ertoe geleid hebben dat Israël burgers kon doden.

De 2,3 miljoen inwoners tellende Gazastrook staat al sinds 2007 onder de controle van Hamas.

