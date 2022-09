Voortvluchtige die enkelband doorknipte en minuten voor veroordeling tot 9 jaar verdween, is na drie maanden opgepakt

Na drie maanden is voortvluchtige Abdelgani El Haouari woensdag in Merksen opgepakt. De man werd op 31 mei veroordeeld tot 9 jaar gevangenisstraf door de Leuvense correctionele rechtbank maar kon zich enkele minuten eerder ontdoen van zijn enkelband. De man zit nu in de gevangenis van Antwerpen en staat onder toezicht van de Antwerpse strafuitvoeringsrechtbank. Dat meldt de federale politie in een persbericht.

Op 31 mei 2022 werd Abdelgani El Haouari veroordeeld voor feiten van diefstal met verschillende verzwarende omstandigheden. Maar enkele minuten eerder ontdeed El Haouari zich van zijn enkelband waarna elk spoor van de man ontbrak. Hij zou volgens de politie onder de radar hebben willen blijven maar exact die maanden na zijn ontsnapping kon hij in Merksem gevat worden.

Er werd volgens de politie heel erg gericht naar de man gezocht. En een samenwerking tussen Fugitive Active Search Team (FAST) van de Federale Politie en de Lokale Politie zorgde ervoor dat El Haouari eindelijk gearresteerd werd. Hij werd vervolgens naar de gevangenis van Antwerpen gebracht waar hij onder toezicht wordt gehouden door de Antwerpse strafuitvoeringsrechtbank.

Niet alleen het feit dat El Haouari zijn enkelband kon loskrijgen is opvallend. De man werd namelijk al in 2007 veroordeeld tot levenslang voor enkele gewapende overvallen, waaronder een roofmoord in 2003. Hij kwam echter vrij nadat hij een derde van zijn straf had uitgezet. Hij kreeg een enkelband in afwachting van zijn veroordeling in Leuven voor andere feiten.

Beter wettelijk kader

In de maand augustus slaagde het FAST erin 10 voortvluchtigen aan te houden. Tijdens de eerste dagen van september werden nog twee arrestaties aan het rijtje toegevoegd. Diensthoofd Gerry Van Loock is dan ook tevreden: “Niet enkel omwille van het hoge aantal arrestaties, maar vooral ook door de zwaarte van de straffen die zij nu niet langer kunnen ontlopen. De voortvluchtigen die we afgelopen weken konden arresteren, zijn samen veroordeeld tot tientallen jaren gevangenisstraf. Twee van hen werden zelfs tot levenslang veroordeeld. Dat zulke zware criminelen niet langer op vrije voeten zijn, daar doen we het voor.”

Volgens commissaris Van Loock is het succes van het FAST-team te wijten aan een combinatie van factoren. “Dankzij het wettelijk kader dat gecreëerd werd in 2019, kunnen wij voor de opsporing van voortvluchtigen gebruik maken van een arsenaal aan moderne opsporingsmethoden. Dat heeft ons meer slagkracht gegeven”, klinkt het.