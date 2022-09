Amerikaanse rechtsback op weg naar Standard

De Amerikaanse rechtsback Marlon Fossey (23) is op weg naar Standard. Een definitief akkoord met zijn Engelse club Fulham is er nog niet, maar de gesprekken gaan wel de goede richting uit. Fossey is een voormalig Amerikaans jeugdinternational die sinds 2016 in de jeugdopleiding van Fulham zit. Vorig seizoen werd hij vanaf januari uitgeleend aan Bolton Wanderers in de League One. Het zou gaan om een definitieve transfer. In de laatste dagen van de mercato wil Standard zich ook nog versterken met een linksbuiten.