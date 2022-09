Duitse regering trekt meer dan 65 miljard euro uit voor nieuwe steunmaatregelen tegen dure energieprijzen

De nieuwe maatregelen die de Duitse regering zaterdagnacht overeengekomen is om consumenten te steunen in het kader van de hoge energie- en consumptieprijzen brengen een prijskaartje van meer dan 65 miljard euro met zich mee. Dat blijkt uit het akkoord dat zondag bekendgemaakt werd.

Het is al het derde steunpakket voor de Duitse burgers dat de regering van Olaf Scholz overeengekomen is. De eerste twee pakketten waren samen goed voor 30 miljard euro aan maatregelen. Nu schakelt Berlijn dus een versnelling hoger. “Duitsland is verenigd in deze moeilijke tijd. We zullen hier als één land doorheen komen”, zei bondskanselier Scholz bij de voorstelling van de maatregelen.

Er komt onder meer een opvolger voor het goedkope vervoerbewijs van 9 euro per maand voor alle openbaar vervoer, dat tijdens de zomer erg populair bleek. Gepensioneerden en studenten hebben recht op een eenmalige premie van respectievelijk 300 en 200 euro om hen te helpen hun energiekosten te betalen. Eerder kregen werknemers al een energiepremie van 300 euro en werklozen een van 100 tot 200 euro.

De uitkeringen worden opgetrokken en de kinderbijslag wordt met 18 euro verhoogd voor eerste en tweede kinderen. De voorbije maanden kregen ouders al een eenmalige ‘Kinderbonus’ van 100 euro.

Prijsplafond

Belangrijk is ook dat de regering een prijsplafond wil invoeren voor een basisniveau van energieconsumptie. Daardoor zouden de consumenten enkel als ze meer verbruiken de hogeren prijzen moeten betalen. Door de overwinsten van de elektriciteit producerende bedrijven af te romen, wil de regering het algemene prijsniveau drukken. Ze benadrukt daarom dat het pakket bestemd is voor “alle gezinnen”.

Inflatie

Net als in andere Europese landen lopen ook in Duitsland de prijzen van gas en elektriciteit hoog op als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Dat heeft zijn weerslag op de andere consumentenprijzen: de inflatie bij onze oosterburen bedroeg in augustus 7,9 procent, maar analisten verwachten dat die tegen het einde van het jaar doorstijgt naar 10 procent of meer. Dat was weliswaar voor de nieuwe maatregelen bekendgemaakt werden.

In de tekst van hun akkoord verwijzen de sociaaldemocratische, liberale en groene regeringspartners ook naar Europa, waar “de mogelijkheden besproken worden om de overwinsten van energiebedrijven af te romen”. Ze hebben het onder meer over “inkomsten- of prijsplafonds voor elektriciteitsproducenten die veel winst maken”. Zoals bekend komen de Europese ministers van Energie vrijdag in spoedzitting bijeen. Het is ook wachten op concrete voorstellen van de Europese Commissie voor een “noodinterventie” in de elektriciteitsmarkt en een structurele hervorming.

Scholz maakte zich tijdens zijn persconferentie nog sterk dat Duitsland komende winter niet met een energietekort te maken krijgen.