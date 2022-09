Een nieuwe uitgaande transfer bij PSG: Rafinha trekt naar Qatarese Al Arabi

Rafael Alcantara, kortweg Rafinha, is de jongere broer van Thiago Alcantara (Liverpool) en de neef van Rodrigo (Leeds). Hij kwam in 2020 naar PSG maar kon er zich nooit doorzetten (39 wedstrijden, 0 goals). Vorig seizoen speelde hij op huurbasis voor Real Sociedad.

Rafinha had in Parijs nog een contract tot 2023. Hij is de zoveelste speler die bij PSG moet plaatsmaken onder de nieuwe sportieve directie met voorop coach Christophe Galtier. Een rist spelers werd verhuurd (Wijnaldum, Herrera, Dina-Ebimbe, Paredes, Draxler, Kurzawa, Diallo, Dagba, Draxler), anderen zijn verkocht (Areola, Kehrer, Bulka, Gueye, Kalimuendo). Voor de Argentijnse aanvaller Mauro Icardi kwam nog geen oplossing uit de bus. Hij verblijft momenteel in Florida.