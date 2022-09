De goeie start is verkwanseld en KVO staat plots in de gevarenzone: “Maar op deze manier zal het geluk wel eens kantelen”

“Als je niet kan scoren, kan je ook geen wedstrijden winnen.” Kort en krachtig, en een waarheid al een koe. KV Oostende verloor voor de vierde keer op rij door een gebrek aan slagkracht in de zestien, en dat zorgt voor frustraties bij Yves Vanderhaeghe. Een beetje efficiëntie, en zijn ploeg had gewoon gewonnen. “We staan in een gevaarlijke zone. Dat is de realiteit.”

KVO verloor nu twee keer op rij op verplaatsing, zowel bij Leuven als bij Standard. Nul punten, en dat konden er even goed zes zijn geweest. Het verhaal op Sclessin was dat van dat aan Den Dreef: goede start, mooie kansen, maar veel te weinig efficiëntie. Ambrose moest er voor de rust altijd al eentje gemaakt hebben, en zelfs na de 1-0 van Dragus kreeg Atanga nog een dot van een kans om nog een puntje mee te nemen naar Oostende. Maar de bal wou er maar niet in. “Dezelfde problemen”, zuchtte Vanderhaeghe. Gevraagd naar zijn anaylse, antwoordde de coach in nog heen halve minuut. “Als je geen goals kan maken, kan je geen wedstrijd winnen ook. Zo simpel is dat.” Het woord was meteen aan zijn college Deila. “Het was niet de bedoeling dat ze zo veel de bal zouden hebben…” Om maar te zeggen: KVO had de Rouches in de tang, en dat leidde zelfs tot gemor op de tribunes voor de rust.

Maar de cijfers zijn wat ze zijn: nul op twaalf, en na zes matchen op een zucht van de degradatiezone. De start van het seizoen was nog zo veelbelovend, uiteindelijk vertoeft KVO in een zone waar velen het voorspeld hadden. Als dat maar het verhaal van het seizoen niet wordt. “We staan ergens waar we het eigenlijk niet willen, maar het is wel de realiteit”, zucht Vanderhaeghe. Om meteen enkele positieve klanken af te vuren. “Je kan echt niet zeggen dat we slecht bezig zijn. We spelen gewoon goede matchen, zaterdagavond ook weer”, haalde Vanderhaeghe zijn schouders op. “Ondanks het feit dat het vertrouwen op training wat minder was na enkele nederlagen, hebben mijn jongens toch hun rug gerecht.”

© BELGA

Maar met hoopgevend voetbal koop je niets, weten ze ook in Oostende. Het is meteen een eerste keer van moeten volgende week zaterdag thuis tegen Eupen. Stel je voor dat het dan weer misloopt… “Als we zo blijven spelen, zal het tij wel eens keren”, weet Anton Tanghe. “We geven ook weer een cadeautje weg op Standard.” Speeldag 7: meteen do or die voor KVO. En omdat Eupen thuis verloor van Kortrijk, zullen ze daar hetzelfde denken. “Niemand kan leven met deze 0 op 12”, zei Vanderhaeghe nog. “We verdienen gewoon meer. Op deze manier zal het geluk wel eens kantelen in ons voordeel.”