Geen SuperJan in de basis bij Anderlecht: Vertonghen begint op de bank, Diawara en El Hadj starten wél

Op zijn 35ste maakt Jan Vertonghen vandaag naar alle waarschijnlijkheid zijn debuut in de Belgische hoogste klasse. Maar Felice Mazzu werpt hem niet meteen voor de leeuwen. Wie wel meteen start is ex-Roma-middenvelder Amadou Diawara én... Anour Aït El Hadj.

Opvallend, zo kan je de basisopstelling van Felice Mazzu voor de confrontatie tegen OH Leuven gerust noemen. Zonder Jan Vertonghen, dus. Maar mét verloren zoon Anour Aït El Hadj en die andere topaankoop, Amadou Diawara op het middenveld.

Ook opvallend: geen Francis Amuzu, Yari Verschaeren, Kristian Arnstad of Mathieu Stroeykens in de selectie. Ze ontbreken allemaal door buikgriep. Julian Duranville, Ishaq Abdulrazak en Nilson Angulo vervangen hen in de selectie.

De opstelling: Van Crombrugge, Debast, Hoedt, Delcroix, Murillo, Diawara, Refaelov, El Hadj, Sadiki, Esposito, Silva