Reddingsschip brengt 459 gestrande migranten aan land in Italië

Het reddingsschip Ocean Viking van de humanitaire organisatie SOS Méditerranée heeft zondag toestemming gekregen om aan te meren in de haven van het Italiaanse Taranto. Het kan zo 459 migranten aan land brengen die het op de Middellandse Zee heeft opgepikt.

De Ocean Viking lag al meer dan een week te wachten op officiële toestemming om de haven binnen te varen. Volgens SOS Méditerranée werden de migranten tijdens tien verschillende reddingsoperaties aan boord gebracht.

Intussen wacht het schip Geo Barents van Artsen zonder Grenzen nog steeds op de toelating om in een haven aan te meren. Het heeft 267 migranten aan boord. Tot nu stootten vier vragen om in Malta aan land te gaan en zes in Italië telkens op een njet.

Houten boot

Nog op de Middellandse Zee moest de Duitse organisatie Resqship 300 opvarenden van een houten boot redden die al dagen zonder water of voeding ronddobberden. Resqship kon hen de hoogstnodige hulp verlenen vooraleer de Italiaanse kustwacht hen meenam.

Ook een andere houten boot, met 76 opvarenden, werd op het water aangetroffen. Bij die opvarenden waren onder meer een zuigeling en verschillende minderjarigen.