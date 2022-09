Anderlecht kon wéér niet winnen van OH Leuven, maar zag wel Amadou Diawara (25) en Jan Vertonghen (35) debuteren. Het werd een match met een dubbel gevoel. Het stadion was laaiend enthousiast toen de Rode Duivel inviel, maar Diawara was de schlemiel met pijnlijk balverlies bij een tegengoal. Een rapportje.