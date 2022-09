Straffe vondst: drugshond ontdekt 13 kilogram cocaïne in rolstoel van reiziger

Een drugskoerier die zich voordeed als een persoon met een handicap is gevat door een slimme drugshond in de luchthaven Malpensa in Milaan. De hond voerde een routinecontrole uit in de luchthaven, toen hij halt hield bij een rolstoelgebruiker. De man, plots niet meer gekluisterd aan zijn rolstoel, begon weg te lopen. Niet veel later werd hij gearresteerd. In de rolstoel werd 13 kilogram cocaïne gevonden.