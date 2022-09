Twee arrestaties na moord op Olivia (9) in Liverpool, stad gaat gebukt onder geweld: “Doorbreek de stilte”

Twee weken na de moord op een negenjarig meisje in Liverpool heeft de politie twee verdachten gevonden. Een 34-jarige man uit Liverpool is zondagochtend vroeg gearresteerd op verdenking van moord en poging tot moord, aldus de politie van Merseyside. Speurders arresteerden ook een 41-jarige uit Knowsley, in de buurt van Liverpool, die de man zou hebben geholpen.

De negenjarige Olivia werd ongeveer twee weken geleden doodgeschoten in het huis van haar ouders toen een man, de veroordeelde inbreker Joseph Nee, het huis binnenstormde op de vlucht voor een schutter. De achtervolger schoot door de halfopen deur. Een kogel verwondde de pols van de moeder en raakte Olivia in de borst, die als gevolg daarvan stierf. Geen van de mannen had een connectie met de familie.

‘Muur van stilte’

Twee eerdere verdachten zijn vrijgelaten, maar nu zijn dan toch een 34-jarige man uit Liverpool en een 41-jarige man uit Knowsley aangehouden. De zaak leidde tot landelijke verontwaardiging. De politie zelf roept intussen op tot het delen van informatie of getuigenissen over de feiten. “We hebben nog steeds de hulp nodig van het publiek om ervoor te zorgen dat er genoeg bewijsmateriaal is en dat er gerechtigheid komt voor Olivia en haar familie”, zei politiechef Mark Kameen, die het onderzoek leidt. “Neem contact op met ons, rechtstreeks of anoniem, als u ook maar een beetje informatie heeft.”

De politie klaagde ook de ‘muur van stilte’ aan in Liverpool na verschillende andere moorden. De stad staat erom bekend erg veel criminele bendes te hebben die strijden om de distributie van drugs. Olivia was een van de vier mensen die binnen dezelfde week overleden na schoten of messteken.

Roze

Zaterdag werd tijdens de negende minuut van de Premier League-wedstrijd tussen Everton en Liverpool ook een minuut applaus gehouden ter ere van de 9-jarige Olivia. De begrafenis van het meisje zal plaatsvinden op 15 september in de St. Margaret Mary’s Church in Dovecot. Haar familie heeft iedereen die de dienst wil bijwonen opgeroepen om iets roze te dragen, de lievelingskleur van Olivia.