Loïs Openda sleept punt uit de brand tegen Reims, Caufriez debuteert met winst bij Clermont

Op de zesde speeldag van de Ligue 1 heeft Lens in extremis een eerste competitienederlaag weten vermijden. Het sleepte dankzij Rode Duivel Loïs Openda een punt uit de brand op bezoek bij Stade Reims (1-1).

De pas ingevallen Deiver Machado, ooit nog op de loonlijst van AA Gent, liet zijn Lens-ploegmaats in de 66e minuut in de steek met een rechtstreekse rode kaart. Dat leek zuur op te breken toen Folarin Balogun er een handvol minuten later 1-0 van maakte, maar Openda nam met zijn vierde competitiegoal het slotakkoord voor zijn rekening tegen het team van basisspeler Maxime Busi en de geblesseerde Thomas Foket.

Toulouse liep dan weer tegen een derde opeenvolgende nederlaag aan op het veld van Clermont (2-0). Jodel Dossou opende de debatten meteen na rust, Muhammed Cham trok de stekker op luttele seconden van het einde uit de partij. Maximiliano Caufriez vierde zijn debuut bij Clermont, waar Brandon Baiye 90 minuten lang toekeek langs de zijlijn. Aan de overzijde werd aanvoerder Brecht Dejaegere net voor het uur afgelost.

Brest en Straatsburg hielden elkaar ten slotte in bedwang na treffers van Pierre Lees-Melou voor de gastheer en Ludovic Ajorque voor de bezoekers, die net voorbij het halfuur Sanjin Prcic uitgesloten zagen worden met een rechtstreekse rode kaart. Toch mondde dat numerieke ondertal in de tweede helft niet uit in verlies voor Matz Sels en teamgenoten. Het bleef 1-1.

Lens kampeert momenteel op de derde plaats in de Franse eerste klasse met 14 op 18. Clermont volgt op de achtste plaats met 9 punten, terwijl Reims en Toulouse zich op een respectievelijke twaalfde en zestiende positie begeven met 6 en 5 eenheden. Straatsburg verkeert nu al in degradatienood, op de achttiende stek met 4 punten.