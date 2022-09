Koninklijk gezin straalt in Normandië voor huwelijk van broer Mathilde

Het huwelijk van de 37-jarige graaf Charles-Henri d’Udekem d’Acoz en Caroline Philippe vond plaats in het Noord-Franse Pont-L’Evêque. De plechtigheid werd bijgewoond door het gezin van het Belgische vorstenpaar, enkel prins Gabriël ontbrak. De 18-jarige zoon van Filip en Mathilde is namelijk in de Oostkantons, waar hij op een kamp is van de Koninklijke Militaire School.

Graaf Charles-Henri is de broer van koningin Mathilde, en bovendien de jongste van vijf kinderen. Mathilde is 49 jaar oud en zo de oudste zus van Charles-Henri. Op foto’s is te zien dat het koninklijke gezin straalt. De jongste prins, de 16-jarige Emmanuel, was keurig uitgedost in een marineblauw pak. Kroonprinses Elisabeth (20) en prinses Eléonore (13) droegen fleurige jurken in gelijkaardige tinten. Mathilde was te zien in een felgroene jurk van haar favoriete modehuis Natan.

Echte ster van de dag was vanzelfsprekend de bruid: de kersverse echtgenote van Charles-Henri Caroline Philippe straalde in haar bruidsjurk met lange sluier. De kinderen van Hélène en Elisabeth, twee andere zussen van de graaf, waren bruidskinderen van dienst.

Op zaterdag 10 september is het opnieuw feest: dan geeft prinses Maria Laura (33), de oudste dochter van prinses Astrid en nicht van koning Filip, haar jawoord aan William Isvy.

© ddp/PPE/Nieboer

© ddp/PPE/Nieboer

© picture alliance / Royal Press Europe

© picture alliance / Royal Press Europe