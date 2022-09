Jonge landbouwer (19) belandt onder tractor en overlijdt

De hulpdiensten werden zondagnamiddag omstreeks 17.30 uur gealarmeerd voor een ongeval op de gewestweg N60 in de Kruisemse deelgemeente Zingem. In de richting van Gent ging een landbouwtractor met aanhangwagen van de rijweg af en belandde in de berm. De bestuurder, een 19-jarige landbouwer uit Bachte-Maria-Leerne (Deinze), overleefde het ongeval niet.

Door de klap werd de bestuurder uit de tractor geslingerd. De jongeman kwam onder de tractor terecht. De medische diensten kwamen samen met de brandweer en de lokale politie ter plaatse, maar het slachtoffer stierf ter plaatse aan zijn verwondingen. Het rechterrijvak richting Gent bleef lange tijd afgesloten voor het verkeer en dat leidde tot een file. Hoe het dodelijk ongeval is kunnen gebeuren, wordt verder onderzocht.

Bij het ongeval zouden geen andere voertuigen betrokken zijn. Volgens getuigen verloor de bestuurder van de tractor de controle over het stuur. Daarna is het voertuig gekanteld en in de gracht beland. Het parket liet zondagavond weten dat er geen verkeersdeskundige is aangesteld omdat verschillende getuigen het ongeval hebben zien gebeuren.