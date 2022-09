Nicky Hayen lijdt tweede nederlaag met Club NXT: “Met de VAR ook in 1B was de 0-2 nooit goedgekeurd”

Met Lammens, Ordonez, Otasowie, Audoor, Sandra en Mbamba stond weer veel kwaliteit uit de Brugse A-kern op het veld. Zoals afgesproken werden Audoor en Sandro bij de rust wel vervangen. Audoor was vrijdagavond ook al ingevallen in de Brugse derby tegen Cercle. Club NXT stond halfweg 0-1 achter en trainer Nicky Hayen was niet tevreden over de eerste helft. “We vergaten vooruit te verdedigen en zo kon Beerschot kansen afdwingen en ook scoren.”

Thibo Baeten, twee jaar geleden nog actief bij Club NXT, en Thibaud Verlinden, ex-jeugdspeler van Club en zoon van cultdoelman Dany, maakten het de thuisploeg behoorlijk lastig. Na de rust deden de Brugse jonkies wel wat hun trainer vroeg en verdedigden ze wel vooruit, maar het geluk stond niet aan hun kant. Engels miste een strafschop voor Club NXT en geen 1-1 dus, maar wel 0-2 toen Baeten zijn tweede van de middag scoorde. Uit buitenspelpositie weliswaar, wat voor protest zorgde bij Club NXT. “Met de VAR ook in 1B was deze goal nooit goedgekeurd”, wilde Hayen nog kwijt.

Een terechte vaststelling, al schoot zijn team zichzelf nog in de voet. Perez, tot voor kort nog in de belangstelling van Beerschot, scoorde de aansluitingstreffer, maar kreeg tien minuten later rood voor een incident met de ingevallen ex-Cercle-speler Andi Koshi.

De tweede seizoensnederlaag dus voor Club NXT, maar veel tijd om te piekeren is er niet. Woensdag is er de match in de Youth League tegen Leverkusen en zondag moet de blauw-zwarte U23 naar de Heizel voor het duel met de leeftijdsgenoten van Anderlecht. (kv)