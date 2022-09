Carrefour Express twee keer overvallen in een week tijd

Voor de tweede keer op nog geen week tijd is afgelopen zondag de Carrefour Express in de Leuvensestraat in Vilvoorde overvallen. Twee daders gingen aan de haal met een onbekende som geld. Niemand raakte gewond.

“Rond 17 uur drongen twee mannen de zaak binnen”, bevestigt woordvoerster Catherine Bodet van de zone VIMA (Vilvoorde-Machelen). “Ze eisten de inhoud van de kassa en gingen ermee aan de haal.” Meer details ontbreken nog. Voorlopig is er sprake dat de daders gewapend waren met een mes, maar dat kan de politie nog niet bevestigen. Het is wachten op het verhoor van slachtoffers en getuigen.

Afgelopen maandagochtend drongen ook al twee overvallers de zaak binnen. De daders die gewapend waren met een groot mes en een pistool gingen toen ook al aan de haal met cash geld en twee iPhones. Iedereen bleef wel ongedeerd. Een uitgebreide zoekactie van de politie in de buurt leverde niks op.

Furieus

Burgemeester Hans Bonte (Vooruit) reageert furieus op de overvallenplaag. “Ik hoop dat minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) goed begint in te zien wat hier allemaal gebeurt”, aldus Bonte. “Het is niet normaal dat in nog geen week tijd, en dan nog op drukke momenten, men zo een drieste overval kan plegen. Dat heeft alles te maken met het feit dat onze politieorganisatie te klein is. Ik hoop dat de minister begint in te zien dat ze dringend moet werken aan een eerlijke uitbouw van de politiezones in de rand en in Vilvoorde.”

“Ze moet bovendien beseffen dat het meer dan 5 voor 12 is om het Kanaalplan te herstellen”, vervolgt Bonte. “We hebben al meermaals aan de alarmbel getrokken over het feit dat door besparingen steeds minder effectieven vanuit de federale politie ter beschikking worden gesteld. Ik hoop dat haar frank nu begint te vallen dat die agenten hier echt nodig zijn om toch een deftig veiligheidsniveau te halen.”