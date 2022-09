CD&V wil Vlaamse heffingen uit energiefactuur

De energiekosten maakten in augustus al meer dan 70 procent uit van de totale energiefactuur. De rest bestaat uit btw, heffingen en toeslagen. Veel marge om daar nog in te grijpen, is er niet meer. En toch ziet CD&V ziet een mogelijkheid: een reeks toeslagen eruithalen. “Het gaat om de openbaredienstverplichtingen (ODV) en toeslagen op de distributienet­factuur”, zegt Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V). Met dat geld moeten de netbeheerders allerhande sociale en ecologische verplichtingen financieren. “Voor een gemiddeld gezin maakt dat een verschil van 100 euro per jaar.” Op facturen die met duizenden euro’s dreigen te stijgen, is dat een beperkte ingreep, “maar we moeten alles uit de kast halen”, zegt hij.

Netbeheerder Fluvius moet volgens het voorstel dit bedrag compenseren. Het zou jaarlijks om 600 à 700 miljoen euro gaan. De Vlaamse begroting blijft op die manier buiten schot. De Vlaamse regering zou wel garant moeten staan via een borgstelling en de ­interestlasten op zich nemen. Het voorstel is volgens Bothuyne al in interkabinettenwerkgroepen besproken.(lob)