Europakenner Hendrik Vos: “Als de premier verwacht dat Europa het bloeden snel zal stoppen, dan moet ik hem ontgoochelen”

“Er zal aan de energieprijzen gemorreld worden, maar met veel uitzonderingen en kleine lettertjes, en met komma’s waar nog lang over gediscussieerd zal worden”, zegt Europaprofessor Hendrik Vos (UGent)

Net als na het Overlegcomité over energie deed premier Alexander De Croo (Open VLD) ook in De zevende dag een appel op Europa. “We dreigen in een oorlogseconomie terecht te komen, Europa moet nu ingrijpen.” Maar wat gaat Europa doen? Kan en wil het reageren op de Belgische noodoproep? “Als de premier verwacht dat Europa het bloeden snel zal stoppen, dan moet ik hem ontgoochelen.”