Nadat hij een stuk schreef voor onze krant, over hoe de eerste Oekraïense vluchtelingen naar opvang zochten in Tielt, besloot hij in een opwelling om zijn eigen deuren open te zetten. Zes maanden lang nam onze regioreporter Tjorven Messiaen (23) een klein meisje van negen, haar mama en haar oma op de vlucht in huis. Nu keert het gezin terug naar hun thuis in Oekraïne.