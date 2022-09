Tien doden bij verschillende steekpartijen in Canada, politie zoekt twee verdachten

In de provincie Saskatchewan in Canada zijn zondag bij verschillende steekpartijen tien doden gevallen, 15 anderen raakten gewond. De politie gaat ervan uit dat sommige slachtoffers bewust werden gekozen, terwijl anderen willekeurig werden aangevallen. Twee verdachten werden geïdentificeerd maar nog niet opgepakt. Er is een klopjacht gaande.

De 31-jarige Damien Sanderson en de 30-jarige Myles Sanderson worden ervan verdacht in zeker dertien dorpen slachtoffers te hebben gemaakt, onder meer in James Smith Cree Nation en Weldon. De eerste melding van een steekpartij kwam rond 5.40 uur zondagochtend (lokale tijd) bij de politie binnen. Er volgden al snel meer meldingen en zo’n anderhalf uur later werd een waarschuwing uitgegeven voor de provincie Saskatchewan en de aangrenzende provincies Alberta en Manitoba.

Volgens de politie werden in een periode van 6 uur op 13 verschillende plaatsen slachtoffers gemeld. Veel van hen waren gewond, en minstens 15 werden naar het ziekenhuis gebracht. Meerdere van die gewonden zijn volgens de hulpdiensten in kritieke toestand en vechten in het ziekenhuis voor hun leven. De politie sluit niet uit dat er meer gewonden zijn, en dat die zelf naar het ziekenhuis zijn gegaan. Er zijn ook 10 doden te betreuren.

Volgens de politie zijn sommige slachtoffers willekeurig gekozen, maar anderen lijken doelbewust te zijn aangevallen. Over een mogelijk motief voor de moorden is nog niks bekendgemaakt.

“Gewapend en gevaarlijk”

Inwoners wordt gevraagd binnen te blijven, wie op de weg is wordt aangeraden geen lifters mee te nemen. De twee verdachten worden beschouwd als “gewapend en gevaarlijk” en zouden rondrijden in een zwarte Nissan Rogue met een nummerplaat uit de provincie Saskawetchan. Het zoekgebied voor de politie, de provincies Alberta, Saskatchewan en Manitoba, is bij elkaar zo groot als half Europa.

“We zetten alle middelen in die we voorhanden hebben in dit onderzoek””, zei assistent-commissaris Rhonda Blackmore. “Laat me duidelijk zijn: we zoeken nog naar de twee verdachten en vragen alle mensen van onze en naburige provincies om voorzichtig te zijn.”

Blackmore richtte zich op een persconferentie ook tot de twee verdachten. “Als Damien en Myles luisteren of deze informatie krijgen, zou ik hen graag vragen om zich aan te melden bij de politie. Onze gedachten zijn bij de vele slachtoffers en bij hun familie, vrienden en gemeenschappen. Het is vreselijk dat zoiets gebeurt in onze provincie. Dit is een vreselijke gebeurtenis, en mogelijk de ergste die we gezien hebben in de laatste jaren.”

Een 77-jarige inwoonster van Weldon, Saskatchewan, vertelt in de Canadese pers dat zij twee van de dodelijke slachtoffers kende. Een van hen was een oudere man, zo zei June Carrier, van ongeveer haar leeftijd met gezondheidsproblemen - “Een erg goeie vriend” - die thuis gedood werd terwijl zijn kleinzoon bij hem was.

Volgens Carrier is zij zelf ontsnapt aan de twee verdachten. “Een van hen is aan mijn deur geweest. Mijn hond begon te grommen rond 7.30 uur. Ze kwamen tot aan de deur en probeerden de deur te openen, zonder te kloppen.” Ze zag de twee, zo vertelt ze nog. “Ik heb er een schrik door gepakt, wetende wat had kunnen gebeuren… Ik word hier ziek van, dat dergelijke dingen in onze gemeenschap kunnen gebeuren.”

Ook andere inwoners van het dorp getuigen over de zeventiger, die duidelijk een geliefd persoon was. “Hij zou geen vlieg kwaad doen”, zegt Robert Rush over de weduwnaar. Volgens hem was de kleinzoon van de man in de kelder toen het drama zich afspeelde en was het hij die de politie belde.

Trudeau: “Gruwelijk”

De Canadese premier Justin Trudeau heeft de verschillende steekpartijen waarbij tien doden vielen op Twitter omschreven als “gruwelijk en verontrustend”.

”Mijn gedachten zijn bij de personen die iemand dierbaar hebben verloren en degenen die gewond geraakten”, aldus nog Trudeau.