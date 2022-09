Minister van Mobiliteit Gilkinet wil btw op tickets openbaar vervoer schrappen

Gilkinet laat weten deze maatregel op tafel te hebben gelegd tijdens de voorbereiding op het Overlegcomité.

De maatregel zou iets minder dan 100 miljoen euro kosten. “Voor de reiziger is dit een klein duwtje in de rug, maar het is vooral een symbolisch signaal. Voor de federale regering moet de trein namelijk de ruggengraat van de mobiliteit worden. En we willen reizigers en goederen lokken met de hulp van aantrekkelijke tarieven”, vervolgt Gilkinet.

De btw op tickets van het openbaar vervoer bedraagt momenteel 6 procent.