Vicepremier De Sutter gaat naar verboden EuroPride in Servië

Groen-vicepremier Petra De Sutter trekt op 13 september naar Servië om er een mensenrechtenconferentie te openen, die georganiseerd wordt in de marge van de door de autoriteiten geannuleerde EuroPride. De Sutter wil met haar aanwezigheid een statement maken “over hoe we als samenleving geen centimeter mogen wijken voor mensenrechten en niemand onzichtbaar maken”, zegt ze. De minister ontmoet maandag/vandaag bovendien een delegatie Hongaarse LGBTQI’ers.

De Sutter werd uitgenodigd door de organisatie van Europride. De conferentie waar ze zal spreken duurt tot 14 september. “De Servische president wil de mars verbieden, hoge religieuzen dreigen met geweld, volgens een politiek kopstuk zou 95 procent van de Serviërs tegen de pride zijn en wordt het een perifeer en idioot onderwerp genoemd”, zegt De Sutter. Ze twijfelde dan ook geen seconde over de vraag om de mensenrechtenconferentie te openen en hoopt dat haar toespraak “een hart onder de riem zal zijn van alle LGBTQI+’ers”.

De Sutter spreekt er in het gezelschap van afgevaardigden van de Verenigde Naties en mensen uit Europese Instellingen. “We mikken ook op een bezoek aan een plek waar LGBTQI+’ers samenkomen. Zo kan ik zelf praten over hun mensenrechtensituatie daar. Daarnaast zal er intens contact zijn met onze ambassade en de mensen die we daar zullen ontmoeten.”

Keerpunt

Maandag ontvangt De Sutter ook een delegatie van Hongaarse LGBTQI’ers, onder wie de voorzitter van de Budapest Pride. Hun land nam vorige zomer een wet aan die de voorlichting over homoseksualiteit en geslachtsverandering aan minderjarigen verbiedt.

“Ik heb het gevoel dat we in sommige landen op een keerpunt staan. De achteruitgang van LGBTQI+-rechten, en mensenrechten in het algemeen, kan niet ongehinderd blijven gaan. Daarom is ons land van plan om de Europese Commissie te steunen in de zogenoemde inbreukprocedure tegen Hongarije”, aldus De Sutter nog. Concreet is België van plan om in de rechtszaak voor het Europees Hof van Justitie juridische argumenten aan te dragen waarom volgens ons land het EU-recht werd geschonden door Hongarije.