Euro voor het eerst in twintig jaar minder dan 0,99 dollar waard

De euro is maandagochtend naar een nieuw dieptepunt gezakt tegenover de dollar. De waarde van de Europese eenheidsmunt daalde tot 98,83 dollarcent, het laagste peil sinds 2002.

De verzwakking van de euro heeft te maken met bezorgdheid over de energiecrisis, die vermoedelijk de inflatie nog verder zal doen oplopen en zal wegen op de economische groei in Europa, met mogelijk een recessie tot gevolg. Daarnaast helpt de hogere rentestand in de Verenigde Staten de dollar vooruit ten opzichte van de euro.

Door de zwakkere euro wordt het voor mensen die met de euro betalen duurder om dollars te kopen. Voor Amerikanen wordt het juist goedkoper om euro’s aan te schaffen. Voor Europese bedrijven wordt het importeren van Amerikaanse goederen duurder, terwijl Europese bedrijven die exporteren juist kunnen profiteren van de goedkope euro. De import van ruwe olie in Europa zal meer gaan kosten, omdat olie en andere grondstoffen in dollars worden afgerekend. Dat kan de inflatie verder aanjagen.