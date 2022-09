Minstens zes doden bij aardbeving in Afghanistan

Ook in juni deed zich in Afghanistan al een zware aardbeving voor. — © AFP

In het oosten van Afghanistan zijn in de nacht van zondag op maandag minstens zes mensen om het leven gekomen bij een aardbeving. Dat heeft de Afghaanse regering meegedeeld. Negen anderen raakten gewond.

“Deze nacht omstreeks 2.30 uur heeft zich een aardbeving voorgedaan in de provincies Kaboel, Laghman, Kunar en Nangarhar”, zo verklaarde adjunct-minister van Natuurrampen Sharafuddin Muslim. “In de provincie Kunar zijn zes mensen overleden en raakten negen anderen gewond”, aldus de zegsman, die nog wacht op informatie uit andere regio’s.

Volgens het Amerikaanse seismologische instituut USGS had de aardbeving een kracht van 5,3. In juni kwamen in Afghanistan meer dan duizend mensen om het leven bij een beving met een kracht van 5,9, de ergste aardbeving die Afghanistan in twee decennia had meegemaakt.