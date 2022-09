Revalidatie Romelu Lukaku duurt langer dan verwacht, intussen zorgt spits voor wel heel bijzondere selfie met Inter-fan

Lukaku liep eind augustus op training met Inter een dijbeenblessure op. “Onderzoek heeft een verrekking in de flexoren (buigspieren) van de linkerdij aan het licht gebracht”, meldde de Italiaanse topclub. Inter liet ook nog weten dat de toestand van de topscorer van de Rode Duivels deze week opnieuw geëvalueerd zal worden. Hij miste daardoor de competitiewedstrijden tegen Cremonese (dinsdag) en AC Milan (zaterdag).

Het was al weinig waarschijnlijk dat hij woensdag inzetbaar zou zijn in het Champions League-duel tegen Bayern München en dat lijkt nu zeker. Volgens La Gazzetta dello Sport en Sky Italia is ‘Big Rom’ naar België gevlogen, met akkoord van Inter, om er verder te revalideren bij de medische staf van de Rode Duivels. Het doel: “De kwaliteit en snelheid van zijn herstel te bevorderen”, klinkt het.

© ISOPIX

De Gazzetta voegt er ook nog aan toe dat ze bij in Milaan beseffen dat Lukaku langer out is dan verwacht. Ze zouden hopen dat Lukaku eind september, net voor de internationale break, weer fit is. Tegen dan zou Lukaku nog drie extra wedstrijden (Torino, Plzen en Udinese) gemist hebben.

Lukaku kwam sinds zijn terugkeer naar Inter voorlopig tot een goal en een assist in drie wedstrijden. En hij blijft blijkbaar ontzettend populair bij de fans van de Nerazzurri, oftewel de Interisti. Die waren in het begon nog kritisch omdat Lukaku met hangende pootjes terug naar Milaan kwam na zijn mislukt avontuur bij Chelsea, maar er dook dit weekend een bijzonder leuke video op van een jonge fan die een selfie wilde met de Belgische spits. Spijtig genoeg was het verdediger Danilo D’Ambrosio die passeerde met zijn wagen, maar niet getreurd. De Italiaan belde Lukaku gewoon even op, waardoor er toch een (bijzondere) selfie genomen kon worden.