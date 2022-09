Auto knalt op boom en brandt uit op parallelweg E34: bestuurder (34) komt om

Stekene

Een man van 34 uit Mortsel is maandagochtend rond 4 uur om het leven gekomen bij een ongeval in Stekene. Op de Baggaart Zuid in de richting van Antwerpen, dat is de parallelweg langs de E34, botste hij met zijn wagen tegen een boom. Door de impact vatte het voertuig vuur en brandde volledig uit.