Christian Benteke krijgt unieke kans op eerste MLS-doelpunt, maar mist pijnlijk (en ziet zijn broer wél scoren)

In de thuiswedstrijd tegen Colorado kreeg de 45-voudige Rode Duivel nochtans een uitgelezen mogelijkheid om zijn eerste treffer in de Major League Soccer (MLS) te maken, maar hij miste een strafschop. Benteke mocht na 66 minuten aanleggen vanaf elf meter maar zijn poging in de linker benedenhoek was te zwak.

De 31-jarige aanvaller stapte begin augustus van Crystal Palace over naar DC United. Hij debuteerde vorige week donderdag met een invalbeurt op het veld van New York City (1-2 winst). Tegen Colorado maakte Benteke de 90 minuten vol, net als teamgenoot Andy Najar (ex-Anderlecht).

DC United is met 26 punten uit 29 wedstrijden veertiende en laatste in de Eastern Conference van de MLS en quasi zeker uitgeschakeld voor de play-offs.

Leuk detail: in Engeland trof broer Jonathan Benteke wel raak vanaf elf meter. Onze landgenoot scoorde daardoor zijn allereerste goal voor Loudoun United FC, het reserventeam van DC United.