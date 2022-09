Turkse inflatie stijgt boven 80 procent

De inflatie in Turkije is in augustus voorbij de kaap van 80 procent gegaan. De consumptieprijzen lagen er 80,21 procent hoger dan een jaar eerder, zo blijkt maandag uit cijfers van het Turkse statistiekbureau. Dat is het hoogste peil sinds 1998. In juli was de inflatie uitgekomen op 79,6 procent.