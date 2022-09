Straffe beelden tonen hoe krachtpatser zich laat ‘vierendelen’ door motoren voor het goede doel

De Oostenrijkse extreemsporter Franz Müllner heeft zondagmiddag op het Truyenhof in Gerdingen (Bree) 50 seconden lang vier motorrijders in bedwang gehouden. Daarmee verbrak hij zijn eigen wereldrecord, dat hij eerder neerzette in ‘America’s Got Talent: Extreme’. De opbrengst van dit moderne ‘vierendelen’ gaat onder meer naar vzw ’t Kietelt.

Eerder bracht Franz Müllner met eigen spierkracht al een reuzenrad in beweging en liet hij een helikopter op zijn schouders landen. Recent rondde hij in Gruitrode met succes het wereldkampioenschap ‘trucks vooruittrekken’ af. De ex-paracommando is dus niet vies van een extreme uitdaging. In het Breese Gerdingen gaf hij zich dan ook helemaal in een poging om het wereldrecord motorenvierspan te verbeteren. Dat stond al op zijn naam nadat hij tijdens in America’s Got Talent: Extreme 47 seconden lang ‘gevierendeeld’ werd.

Als opwarmer trokken een 50-tal Breese kinderen samen met de Oostenrijker een grote tankwagen zo’n 70 meter van het sterrenkapeltje tot aan het Truyenhof in Gerdingen. Daarna liet Franz, die daarvoor op een speciale matras lag, zich met armen en benen aan vier motoren vastketenen. De vier internationale en professionele motorrijders, ingehuurd door Team Felix & Jos, mochten stevig gas geven. Müllner prepareerde zich en concentreerde zich op het verbreken van het wereldrecord. (Lees verder onder de foto)

“Dankzij de steun van het publiek en de vier motorrijders die perfect hun opdracht uitvoerden is het gelukt”, zegt de Oostenrijkse Franz Müllner. — © RDR

3 seconden

“Onder het motto ‘je bent sterker dan je denkt’, gingen we ervoor”, zegt Jan Pachen, motivator en medeorganisator van het evenement in Bree. “Nadat de motoren startklaar waren, moest Franz naast het geraas ook de hevige rookontwikkeling door de banden ondergaan. Daarenboven moest hij de kracht van de vier motoren neutraliseren. En dat lukte hem maar net.”

Maar met 3 seconden extra werd het wereldrecord dan toch verbroken. “Het was hard, maar wel de moeite”, lacht een vermoeide, maar tevreden Franz. “Dankzij de steun van het publiek en de vier motorrijders die perfect hun opdracht uitvoerden is het gelukt.”

© RDr

(rdr)