Zelfmoordaanslag aan Russische ambassade in Kaboel: meerdere doden en gewonden

Bij een aanslag bij de Russische ambassade in de Afghaanse hoofdstad Kaboel zijn twee medewerkers van de ambassade gedood. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou maandag bevestigd.

“Om 10.50 uur lokale tijd heeft een niet-geïdentificeerde strijder een explosief tot ontploffing gebracht in de onmiddellijke omgeving van de ambassade in Kaboel. Bij de aanslag zijn twee medewerkers van de diplomatieke vertegenwoordiging om het leven gekomen”, stelde het ministerie in een mededeling. Ook onder de Afghaanse bevolking zouden er volgens het ministerie slachtoffers zijn.

Volgens een functionaris van het talibanregime kwam minstens één Afghaanse burger om het leven en raakten tien anderen gewond. “Het was een zelfmoordaanslag, maar de terrorist werd nog voor hij zijn doelwit kon bereiken uitgeschakeld door onze teams”, zo vernam het Franse persbureau afp bij het ministerie van Binnenlandse Zaken in Kaboel. Volgens deze bron viseerde de terrorist de ambassade.

De ontploffing vond plaats op het moment dat een Russische functionaris een gebouw van de ambassade had verlaten om de namen af te roepen van de mensen die een visumaanvraag mochten indienen.