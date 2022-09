Vlaams minister van Economie Jo Brouns (CD&V): “Elke regering moet zich de vraag stellen: wat kunnen wij doen om factuur voor onze gezinnen en bedrijven te verlichten?”

Omdat landen als Frankrijk en Duitsland al maatregelen hebben genomen om hun bedrijven te steunen, kan Vlaanderen niet achterblijven, zegt Brouns. “We moeten onze competitiviteit en de werkgelegenheid vrijwaren. Elke regering moet vanuit haar eigen finaliteit de vraag stellen: wat kunnen wij doen om de factuur voor onze gezinnen en bedrijven te verlichten?”

Na overleg met tal van stakeholders heeft Brouns daarom een kader uitgewerkt dat de mogelijkheid biedt om steun te geven aan de meest getroffen ondernemingen. Hij hoopt er met de Vlaamse regering zo snel mogelijk concrete invulling aan te geven. Het overleg is bezig en is gekoppeld aan de begrotingsbesprekingen, die klaar moeten zijn wanneer minister-president Jan Jambon op 26 september de Septemberverklaring van zijn regering aflegt in het parlement. “Maar wat ons betreft mag het sneller gaan”, zegt de woordvoerder van Brouns over de steunmaatregelen.

Brouns kiest voor een “tweesporenaanpak”, waarbij de energie-efficiëntie van de betrokken ondernemingen wordt verhoogd en een deel van de toegenomen energiekosten wordt gecompenseerd. Verder moeten de steunmaatregelen tijdelijk zijn, doelgericht (dus enkel voor bedrijven die een operationeel verlies lijden door een uitzonderlijke toename van de energiekosten) en gekoppeld aan specifieke voorwaarden. Die laatste houden in dat de betrokken ondernemingen volop moeten inzetten op de transitie naar hernieuwbare energie en hun productie op peil moeten houden.