Man schiet met luchtdrukkanon op hangjongeren en politieagenten

Het incident gebeurde in de Louis Andriesstraat in Meerbeek. — © google

Aan de site van jeugdhuis Den Aap, gelegen in de Louis Andriesstraat in Meerbeek (Kortenberg), deed zich zondagavond omstreeks 20.45 uur een uit de hand gelopen incident voor. Een man beschoot er hangjongeren met een luchtdrukkanon. Toen de politie ter plekke kwam, vuurde hij met het wapen ook in de richting van enkele agenten.

“Een man zou het aan de stok hebben gehad met enkele jongeren, en er vond dus een ruzie plaats”, zegt Sarah Callewaert van het Leuvense parket. “Daardoor zou de man een wapen in de lucht hebben afgevuurd. Toen de politie ter plaatse kwam, werd de man weerspannig en kwam ook zijn zoon tussenbeide. Vervolgens vuurde de man een luchtdrukkanon af richting de politie, en door de knal hebben de agenten mogelijk gehoorschade. De man en zijn zoon werden gearresteerd, en worden van hun vrijheid beroofd in afwachting van het verdere onderzoek”, aldus Callewaert. Alle verhoren moeten in de loop van de dag nog plaatsvinden.

Extra maatregelen

De politie en het gemeentebestuur kregen eerder nog geen meldingen binnen. “Er zijn alleszins geen klachten tot bij mij gekomen”, stelt burgemeester Alexandra Thienpont (CD&V). “Enkele maanden geleden ontvingen onze politiediensten wel enkele meldingen van hangjongeren aan de overdekte schuilplaats aan het kerkhof, maar dat is intussen al enkele maanden geleden. De politie voerde daar toen extra controles uit, en het was er altijd rustig. De aanleiding van de escalatie dient nu verder onderzocht te worden, maar het is bijzonder jammer dat er twee agenten gewond raakten bij het incident. We wachten op de resultaten van het onderzoek voor we extra maatregelen overwegen”, besluit de burgemeester.