LIVE. Club Brugge leeft toe naar eerste duel in de Champions League

Bayer Leverkusen, dat is de eerste en meteen een van de belangrijkste hordes voor Club Brugge in deze Champions League. Wil blauw-zwart er een memorabele campagne van maken, dan is een goed resultaat in deze CL-opener essentieel. Volg de opbouw naar de confrontatie met de Duitsers hier live, te beginnen met de persconferenties van beide ploegen.