Minister Lahbib hamert op belang van strijd tegen fake news: “Onze taak om burger van betrouwbare informatie te voorzien”

Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib wil dat de Belgische diplomatieke posten hun inspanningen op het vlak van communicatie naar de buitenwereld voortzetten. In tijden van samenzweringstheorieën, fake news en desinformatie is het immers “onze taak de burger en onze partners van betrouwbare informatie te voorzien”.

Dat heeft minister Lahbib maandag verklaard op de diplomatieke contactdagen in Brussel. Dat is de jaarlijkse bijeenkomst van onze ambassadeurs, consuls-generaal en permanente vertegenwoordigers in het Egmontpaleis. Het is voor het eerst sinds de Covid-crisis dat die bijeenkomst opnieuw fysiek kan plaatsvinden. Intussen ziet de wereld er helemaal anders uit, omwille van de Russische oorlog in Oekraïne. En met Lahbib is er sinds enkele maanden een nieuwe minister van Buitenlandse Zaken.

Het conflict en de houding van Rusland stonden vanzelfsprekend centraal in haar toespraak. Zoals bekend lag de minister kort na haar aantreden even onder vuur omwille van een reis die ze als RTBF-journaliste naar de Krim had gemaakt. Ze herhaalde dat de Russische agressie een flagrante schending is van het Handvest van de Verenigde Naties. “België steunt Oekraïne bij de verdediging van zijn onafhankelijkheid, soevereiniteit en territoriale integriteit. Onze steun neemt verschillende vormen aan: humanitair, militair, economisch en politiek maar ook ondersteuning op het gebied van het internationale recht”, aldus Lahbib.

Sociale media

Zij stond ook stil bij het belang van communicatie en de stappen die de Belgische diplomatie de voorbije jaren heeft gezet. De sociale mediakanalen van de FOD Buitenlandse Zaken tellen meer en meer volgers (72.000 voor Facebook, 65.000 voor Twitter en 21.000 op Instragram) en zijn account op LinkedIn staat in de top 10 van meest gevolgde ministeries van Buitenlandse Zaken ter wereld. Die tendens gaat bovendien gepaard met een verdere professionalisering van de communicatie via de sociale media..

“We moeten onze inspanningen voortzetten. Want het is onze plicht onze burgers en gesprekspartners betrouwbare informatie te geven. Desinformatie, fake news en samenzweringstheorieën zijn een centrale uitdaging voor Buitenlandse Zaken geworden”, benadrukte de minister. “Desinformatie wordt steeds vaker gebruikt als oorlogswapen. Waar het niet zo ver gaat, wordt het gebruikt om het vertrouwen van het publiek in de instellingen en onze democratie te ondermijnen.” Ze gaf Rusland als voorbeeld van landen die erg offensief tewerk gaan en geen middelen schuwen.

Klimaat

Lahbib wil ook bijzondere aandacht schenken aan de impact van het klimaat op het veiligheidsvraagstuk. Dat was al een belangrijk thema voor ons land toen het lid was van de VN-Veiligheidsraad en Lahbib wil dat spoor blijven bewandelen. Het gaat immers om een belangrijk onderdeel van de preventieve diplomatie en dat zal in de toekomst ook blijven. Ook de posten zelf dragen hun steentje bij aan de klimaatuitdagingen. Dat gaat concreet over het gebruik van elektrische of hybride wagens, zonnepanelen, energienormen, Co2-neutraliteit en rationeel gebruik van water, luidde het.