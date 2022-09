Spanningen tussen supporters rond Brugse derby, Cercle-fan (23) krijgt klappen

Cercle-supporter Stijn (23) heeft vrijdagavond na de derby tegen Club Brugge klappen gekregen in zijn gezicht. “Voorlopig is nog niet bekend wat de exacte omstandigheden waren van het incident”, zegt woordvoerster van de Brugse politie Lien Depoorter.

Club Brugge mocht zich vrijdag Ploeg van ’t stad noemen na een 4-0 overwinning tegen Cercle Brugge. De gemoederen lopen vaak hoog op tijdens en na de Brugse derby’s. Zo waren er ook vrijdag her en der wat spanningen, al bleven grote vechtpartijen uit. Maar Cercle-supporter Stijn kreeg wél klappen. Op weg naar huis, rond 23.30 uur, werd hij door een onbekende in het gezicht geslagen. Het is nog niet duidelijk of het incident iets te maken had met de derby.

“We kunnen bevestigen dat rond 23.30 uur vrijdagavond melding is gedaan van een incident in de Leopold III laan waarbij de jongeman om nog onbekende reden in het gezicht werd geslagen”, zegt politiewoordvoerder Lien Depoorter. “Of dit om een uitloper gaat van de derby, zal nog moeten blijken uit verder onderzoek.”

Van de dader is voorlopig nog geen spoor. “De verdachte, een nog onbekend persoon, zette het daarna meteen op een lopen. Toen onze ploeg ter plaatse kwam, was de verdachte spoorloos. Het incident wordt nu verder onderzocht”, zegt Depoorter.

Kleine spanningen

De derby is altijd een beladen wedstrijd voor beide ploegen. “Reeds voor de wedstrijd waren er pogingen tot confrontatie tussen beide harde kernen”, zegt Depoorter. “Pogingen die we met onze ordediensten konden verhinderen. Tijdens de wedstrijd werd Bengaals vuur afgestoken: één incident in het bezoekersvak en meerdere feiten in de Noordtribune.”

“Na de match werden confrontaties vermeden, maar er waren wel her en der nog spanningen tussen supporters die zich met elkaar vermengden in en buiten de stad. Er was veel politie aanwezig, dus grote vechtpartijen bleven uit”, besluit Depoorter.