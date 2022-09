Meer details bekend over neergestort ‘spookvliegtuig’: vier leden van steenrijke Duitse familie waren aan boord

Reddingswerkers hebben brokstukken en een oliespoor gelokaliseerd tijdens de zoekactie naar het Cessna-vliegtuigje dat zondag is neergestort in de Oostzee ter hoogte van Letland. De vier inzittenden zijn nog niet gevonden. Het gaat om een Duitse ondernemer, zijn vrouw, hun dochter en haar vriend.

Kort na het opstijgen in het Spaanse Jerez zouden er problemen met de cabinedruk zijn ontstaan en viel de radiocommunicatie met de Cessna 551 stil. Spanje, Frankrijk en Duitsland stuurden straaljagers de lucht in om het privévliegtuig op te sporen, maar communicatie bleek onmogelijk. Uiteindelijk nam een Deense F16 het escorteren van het ‘spookvliegtuig’ over. De piloot zag dat de Cessna rond 19.45 uur in de zee stortte voor de kust van Letland. Volgens luchtvaartexperts zijn de inzittenden mogelijk flauwgevallen en stortte het vliegtuig neer toen de brandstof op was.

Meteen na de crash werd een reddingsoperatie opgestart die de hele nacht is doorgegaan. Letse reddingswerkers leiden de zoekactie, ondersteund door collega’s uit Litouwen, Zweden en Estland. Ze hebben enkele brokstukken en een olievlek gevonden en voor verder onderzoek overgebracht naar de havenstad Ventspils, meldt Liva Veita van de Letse kustwacht. Daar wordt nagekeken of de wrakstukken onderdelen zijn van het bewuste vliegtuig.

Drone

Peteris Subbota, het hoofd van de Letse reddingsdienst, laat weten dat de zoekactie zich momenteel richt op een gebied van zes bij zes kilometer. De Oostzee is op deze plaats ongeveer 60 meter diep. Maandagochtend werd ook een speciaal daarvoor uitgeruste drone uit Estland ingezet bij de zoektocht, meldt de populaire Zweedse krant Aftonbladet.

De inzittenden van het vliegtuig werden nog niet gevonden, maar volgens de Zweedse kustwacht zijn hun overlevingskansen gering. Het vliegtuig werd bestuurd door de steenrijke Duitse ondernemer Peter Griesemann (72). Hij is de eigenaar van luchtvaartmaatschappij Quick Air, een firma die gespecialiseerd is in verplaatsingen met kleine privévliegtuigjes.

Ook zijn echtgenote Juliane (68), hun dochter Lisa (26) en haar 27-jarige vriend bevonden zich aan boord van de Cessna. Dat hebben familieleden bevestigd aan de Duitse krant Express. Ze hebben een buitenverblijf in Zahara de los Atunes, een dorp aan de Costa de la Luz en vlogen wel vaker op en af tussen de luchthaven van Jerez en Keulen, waar de firma Quick Air is gevestigd.

Piloot Peter Griesemann was erevoorzitter van een carnavalsvereniging in Keulen. “Ik ben geschokt door het plotse overlijden van Peter, zijn vrouw en dochter”, laat de huidige voorzitter Chris Kuckelkorn weten aan de Duitse internetkrant Report-K. “Mijn innige deelneming gaat uit naar de familie. Peter had een groot hart voor mensen. We hebben een ​​waardevolle adviseur en een trouwe vriend verloren.”