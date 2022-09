Eén boer gaat wel erg ver bij illegaal oppompen van water: “Nu weten we waarom die beek zo rap droogvalt”

Deze waterleiding was ingegraven vanaf de Steenbeek en kon doordat er geen begroeiing was gevolgd worden tot het erf van de landbouwers. — © Natuurpunt IJzervallei

De afgelopen weken werden verschillende landbouwers betrapt op zware inbreuken op het captatieverbod in de Zuidijzerpolder. Zo werd er illegaal water opgepompt uit de Blankaartvijver en de Steenbeek in Woumen. Eén landbouwer ging daarbij wel erg drastisch te werk. “Hij had een leiding en stroomkabel van 100 meter ingegraven van de beek tot zijn erf”, zegt commissaris Wim Merlevede van politiezone Polder.

Al wekenlang geldt een algemeen captatieverbod in het hele IJzerbekken, waartoe de Zuidijzerpolder behoort. Die loopt van Beveren-Aan-Den-IJzer aan de Franse grens tot in Woumen nabij Diksmuide. De polder doorkruist Alveringem, Lo-Reninge, Vleteren, Houthulst en Diksmuide. De voorbije weken werden pv’s uitgeschreven tegen zeker vijf landbouwers die illegaal water oppompten.

Leiding van 100 meter

De opvallendste betrapping gebeurde vorige week op heterdaad. “We kregen een melding van vrijwilligers van Natuurpunt die een ingegraven waterleiding hadden ontdekt in Houthulst”, zegt commissaris Wim Merlevede van politiezone Polder. “Ter plaatse bleek een leiding en stroomkabel te liggen die vertrok van in de Steenbeek en 100 meter verder uitkwam op een erf langs de Iepersteenweg. De leiding bleek ingegraven te zijn. Het spoor was makkelijk te volgen omdat de toegegooide aarde nog niet overgroeid was. Op het erf wonen landbouwers van 60 en 62 jaar. Er werd een pv opgesteld wegens inbreuk op het captatieverbod. Omdat het om een milieu-inbreuk gaat, is het parket Ieper die oordeelt over vervolging.”

Ook bij politiezone Spoorkin zijn ze alert voor de inbreuken. “We kregen al meerdere meldingen, maar konden nog geen politionele vaststellingen doen”, zegt commissaris Toon Fonteyne. “De patrouilles hebben hier wel verhoogde aandacht voor.”

Veehouders klagen

Het waren vrijwilligers van Natuurpunt die vorige week de ontdekking deden in de Steenbeek. Ondanks het captatieverbod zien zij hoe het water in de Blankaartvijver en omliggende grachten drastisch zakt. “Veehouders hadden al eerder hun beklag gedaan dat het waterpeil de jongste tijd wel drastisch aan het zakken was rondom de Blankaart, waardoor hun vee niet meer kon drinken uit grachten en beken”, klinkt het bij Natuurpunt IJzervallei.

“Nu weten we waarom de Blankaart zo rap droogvalt. De vrijwilligers waren bezig aan de Steenbeek toen ze plots pompen hoorden aanslaan en een tankwagen een bloemkolenveld zagen beregenen. Toen ze verder langs de Steenbeek wandelden, zagen ze tot hun verbijstering dat dwars door het natuurgebied, graslanden eigendom van Natuurpunt, een ondergrondse zuigleiding en stroomkabel was aangebracht tot in de Steenbeek. Industriële groentetelers kwamen zich daar op een illegale wijze bevoorraden met water uit de Blankaartvijver.”