Rusland geeft Europa schuld voor Nord Stream 1-sluiting

Rusland heeft maandag herhaald dat de westerse sancties tegen het land de oorzaak zijn van de volledige sluiting van de Nord Stream 1-pijpleiding tussen Duitsland en Rusand. Dat deed Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov in een telefoongesprek met journalisten. Hij zei dat de sancties “chaos veroorzaken” op vlak van onderhoud aan de pijplijn en ontkende dat de sluiting van de pijplijn politiek gemotiveerd is om Europa af te sluiten van Russisch gas.

“De problemen met het oppompen (van gas, nvdr) zijn opgedoken door de sancties van de westerse landen”, zo zei Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov. “Er is geen andere oorzaak van deze problemen.”

De woordvoerder zei nog dat “we voortdurende pogingen zien om de verantwoordelijkheid en de schuld van wat er gebeurt, bij Rusland te plaatsen”. Maar “we wijzen die pogingen resoluut af en we blijven erbij dat het Westen, in dit geval de Europese Unie, Canada en het Verenigd Koninkrijk ervoor verantwoordelijk zijn dat de situatie op dit punt is gekomen.”

Belangrijkste aanvoerleiding

De pijpleiding Nord Stream is de belangrijkste aanvoerleiding van Russisch gas voor Europa. Ze werd vorige woensdag stilgelegd voor onderhoud en had zaterdag moeten heropstarten. Maar vrijdag kondigde het Russische staatsconcern Gazprom aan dat er een olielek was ontdekt en dat daardoor de gaslevering langer zou stilliggen.

In Europa overheerst de opvatting dat Rusland de gastoevoer als politiek drukkingsmiddel gebruikt. De Europese Unie heeft tal van sancties tegen Rusland ingevoerd wegens de oorlog in Oekraïne, en dit zou een vergelding zijn.

De Europese gasprijzen schoten maandagochtend hoger in reactie op het langer dichtblijven van Nord Stream 1. De Nederlandse TTF-futures voor levering over een maand noteerden rond de middag op een 265 euro per megawattuur, bijna een kwart hoger dan vrijdag. Vorige week was de gasprijs in Europa wel nog met bijna 40 procent gedaald.