Fans van Andrea Bocelli krijgen kans om met hem te schaken

Fans van Andrea Bocelli krijgen de kans om tegen de Italiaanse tenor te schaken. Het initiatief is onderdeel van een veiling die de Andrea Bocelli Foundation organiseert in samenwerking met veilingwebsite Catawiki.

Bocelli is van kinds af aan al fan van de denksport. “Sinds mijn jeugd is schaken mijn trouwste metgezel in mijn vrije tijd. Het schaakspel heeft bijgedragen aan mijn overtuiging dat in deze wereld niets bij toeval gebeurt. En dat geluk, zowel in het leven als in het schaakspel, geen rol speelt”, zegt Bocelli.

Tussen 5 en 18 september kunnen fans van Bocelli via Catawiki bieden op objecten en ervaringen die nauw verbonden zijn met het persoonlijke leven van de 63-jarige zanger, waaronder dus de mogelijkheid om een grote passie van Bocelli samen met hem te beleven. Naast schaken met de zanger kunnen mensen ook met hem naar muziek luisteren en een kunstvoorstelling bekijken. De geveilde objecten zijn niet alleen afkomstig van Bocelli, maar ook van zijn vrienden en familie.