OPROEP. Wat heb jij al meegemaakt met pakjeskoeriers?

Joeri Nysen (30) uit Maaseik bestelde deze zomer een nieuwe smartphone van 340 euro bij Telenet, maar een pakketbezorger van PostNL mikte het toestel recht in zijn plonsbad. Heb jij ook al opmerkelijke zaken meegemaakt met een pakjeskoerier? Deel jouw ervaringen via het formulier onderaan.

“Ik kreeg de melding dat het pakje thuis afgeleverd was, er was zelfs getekend voor ontvangst, hoewel ik niet thuis was”, zegt Joeri in Het Belang van Limburg. “ Bij zijn thuiskomst was er nergens een pakje te bespeuren. “Per toeval stopte even later bij een van de buren een busje van PostNL. De chauffeur deed navraag en mijn pakje zou op het dakterras liggen. Frappant, want dat is 4 meter hoog.”

(Lees verder onder de foto)

Een postbezorger had het pakje met de nieuwe smartphone van Joeri over de balustrade van het dakterras gegooid... recht in een zwembadje. — © Raymond Lemmens

Toen Joeri op het dakterras ging kijken, lag de bestelling daar inderdaad... te weken in het kinderbadje dat hij twee weken voordien had laten vollopen. “PostNL wilde me wel helpen met een klacht tegen de bezorger, maar stelde dat Telenet verantwoordelijk bleef voor het pakje en dat ik daar om een vergoeding moest vragen.” Hij bestelde een nieuwe smartphone bij Telenet en het oude toestel werd inmiddels terugbetaald.

We zijn benieuwd naar jouw ervaringen met pakketbezorgers. Deel jouw getuigenis via dit formulier: