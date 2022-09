Liz Truss volgt Boris Johnson op als Britse premier: “Campagne gevoerd als een Conservatief, en zo ga ik ook regeren”

Liz Truss, de huidige minister van Buitenlandse Zaken, volgt Boris Johnson op als Britse premier. Dat is maandagmiddag bekendgemaakt. De Britse Conservatieven verkozen haar tot nieuwe partijleider, en dus automatisch ook tot eerste minister. “Het is een eer om verkozen te zijn”, zei ze meteen na haar verkiezing.

Sinds Boris Johnson aan het begin van de zomer zijn ontslag als partijleider aankondigde, waren de Britse Conservatieven verwikkeld in een opvolgingsstrijd. Na een wekenlange afvallingsrace bleven er nog twee kandidaten over: minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss en voormalig minister van Financiën Rishi Sunak. Zij schuimden de afgelopen weken ledenavonden over het hele land af, want het zijn de partijleden die het voor het zeggen hebben.

Truss had al wekenlang een comfortabele voorsprong in de peilingen. Volgens de laatste peiling van onderzoeksbureau YouGov zou de 47-jarige uit Oxford afkomstige politica 66 procent van de leden achter zich krijgen. Sunak zou het met 34 procent van de stemmen moeten stellen. Ze werd maandag verkozen met 57,4 procent van de stemmen.

“Enorm bedankt”

Truss bedankte in haar speech iedereen die voor haar gestemd heeft, haar tegenkandidaat Richi Sunak – “Het was een zware verkiezingsrace” – en haar voorganger Boris Johnson. “Het is een eer om verkozen te worden tot premier”, zei ze. “Ik heb de voorbije maanden campagne gevoerd als een Conservatief en ik zal regeren als een Conservatief.” Ze belooft de energiefactuur van de Britten aan te passen, de belastingen te verlagen, de economie te doen groeien, en ook op andere domeinen doortastend te zijn. “I will deliver”, herhaalde ze meermaals. “Ik ga alle beloftes uit 2019 waarmaken, en ons naar de overwinningen leiden bij de volgende verkiezingen in 2024.”

Verwacht wordt dat Boris Johnson dinsdag zijn ontslag zal indienen bij koningin Elizabeth, die nadien Truss zal ontvangen en haar zal vragen om een nieuwe regering te vormen. Truss wordt de derde vrouwelijke premier van het Verenigd Koninkrijk, na Margaret Thatcher en Theresa May.