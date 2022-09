Jonge Belg overleden bij treinongeval in Italiaanse Rimini

Een 21-jarige landgenoot is afgelopen nacht omgekomen bij een treinongeval in Rimini, aan de Adriatische Zee. De omstandigheden zijn nog onduidelijk.

De identiteit van de jonge Belg is nog niet bekend en ook zijn familie kon dus nog niet verwittigd worden, zeggen Italiaanse autoriteiten. Hij zou alleszins niet in een hotel in de regio hebben verbleven, zo wees het onderzoek uit.

Hoe de man op de sporen belandde is niet bekend. De machinist heeft alleszins nog proberen te remmen, maar kon een aanrijding niet vermijden.

Het treinverkeer op de plaats van het drama lag urenlang stil.