AA Gent wil Beerschot-goudhaantje Ilias Sebaoui voor de neus van KV Mechelen wegkapen

Naast KV Mechelen heeft ook AA Gent contact opgenomen met Beerschot om Ilias Sebaoui over te nemen. De Antwerpse club legde vorige week een “zwaar ontoereikend” bod van KV Mechelen naast zich neer voor de 20-jarige aanvallende middenvelder. KV Mechelen gaat voor de deadline van morgenavond nog een tweede bod uitbrengen, maar ook AA Gent heeft zich dus in het debat gemengd.

Hein Vanhaezebrouck heeft Ilias Sebaoui al langer op de longlist staan en na het uitvallen van Tarik Tissoudali is de club nog op zoek naar een extra creatieve speler. Sebaoui was persoonlijk al rond met KV Mechelen, maar de komende uren kan er nog veel veranderen. Voorlopig is en blijft hij echter een speler van Beerschot.